Floor Work atelier dansé au sol Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive

Floor Work atelier dansé au sol Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive samedi 28 mars 2026.

Floor Work atelier dansé au sol

Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive Allier

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

15€ la séance de 2h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-03-28 2026-05-30

Floor Work, ou l’art de danser avec le sol comme un terrain de jeu. Rouler, glisser, chuter, rebondir… on joue avec la gravité !
  .

Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 94 49 60  asso.inspira@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Floor Work, or the art of dancing with the floor as a playground. Rolling, sliding, falling, bouncing… we play with gravity!

L’événement Floor Work atelier dansé au sol Hauterive a été mis à jour le 2026-02-23 par Vichy Destinations