Floor Work atelier dansé au sol

Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive Allier

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

15€ la séance de 2h

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

2026-03-28 2026-05-30

Floor Work, ou l’art de danser avec le sol comme un terrain de jeu. Rouler, glisser, chuter, rebondir… on joue avec la gravité !

Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 94 49 60 asso.inspira@gmail.com

English :

Floor Work, or the art of dancing with the floor as a playground. Rolling, sliding, falling, bouncing… we play with gravity!

