Floor Work atelier dansé au sol Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive
Floor Work atelier dansé au sol Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive samedi 28 mars 2026.
Floor Work atelier dansé au sol
Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive Allier
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
15€ la séance de 2h
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-05-30
Floor Work, ou l’art de danser avec le sol comme un terrain de jeu. Rouler, glisser, chuter, rebondir… on joue avec la gravité !
.
Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 94 49 60 asso.inspira@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Floor Work, or the art of dancing with the floor as a playground. Rolling, sliding, falling, bouncing… we play with gravity!
L’événement Floor Work atelier dansé au sol Hauterive a été mis à jour le 2026-02-23 par Vichy Destinations