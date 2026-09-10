Flor e Ausel une exposition d’Olga Boudin et Marienne Cousty rudéral galerie Limoges

Informations pratiques

Limoges

Flor e Ausel une exposition d’Olga Boudin et Marienne Cousty

rudéral galerie 5 Rue Jules Guesde Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

FLOR E AUSEL ( fleur et oiseau en occitan) réunit la peintre Olga Boudin et la céramiste Mariette Cousty dans une exposition où peintures et terres cuites dialoguent autour d’un même univers de formes, d’objets et de végétaux.

Le vernissage aura lieu le samedi 19 septembre à partir de 17h. .

rudéral galerie 5 Rue Jules Guesde Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 34 33 18 ruderalgalerie@mailo.fr

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English : Flor e Ausel une exposition d’Olga Boudin et Marienne Cousty

L’événement Flor e Ausel une exposition d’Olga Boudin et Marienne Cousty Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par Terres de Limousin