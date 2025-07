Flora Estel Sextet « A night With Louis Prima » Place Louis David Andernos-les-Bains

vendredi 25 juillet 2025.

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

« A Night with Louis Prima » poursuit l’objectif de faire renaître l’ambiance surexcitée des nuits du Las Vegas des années 50, sur les traces de Louis Prima, compositeur, chanteur, trompettiste, artiste de génie, scatteur d’une exubérante personnalité mélodieuse.

Dans un hommage vibrant et sincère, le groupe évoque les titres phares de celui qu’on appelait « the King of the Swingers » et restitue avec un plaisir contagieux cette énergie folle, cette alchimie rythmique unique, mélange de Swing et de New Orleans.

Chaque titre est mis en valeur par un solide trio piano-contrebasse-batterie, des chœurs ciselés et une section de cuivres aux arrangements « punchy ».

Liberté de ton, fantaisie, énergie sur scène et souci de proposer au public un répertoire invitant autant à la danse qu’à l’écoute sont les principes qui nous ont guidés tout au long de l’élaboration de ce spectacle. .

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

