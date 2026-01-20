FLORA FISHBACH + JOYE LE METRONUM Toulouse

FLORA FISHBACH + JOYE

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

2026-02-14 20:00:00

Flora nous proposera un live magnétique, portée par une nouvelle formule scénique, repensée comme un espace de liberté totale.

Voix célestes, rythmes pulsés et sueur lumineuse se mêleront dans un dancefloor baroque et flamboyant. Le style ? Il restera inclassable. C’est le style Flora Fishbach.

Joye en première partie ! 22 .

Flora’s magnetic live show is supported by a new stage formula, redesigned as a space of total freedom.

