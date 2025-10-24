FLORA FISHBACH – LA LAITERIE Strasbourg

FLORA FISHBACH Début : 2026-05-20 à 19:30. Tarif : – euros.

Synth rock Chanson Pop Dancefllor BaroqueOuverture des portes: 19h30 / début 1èrepartie: 20h00Flora Fishbach revient avec un nouveau disque, une nouvelle tournée et une ambition claire : se réinventer.D’ailleurs, appelez-la désormais par son prénom Flora – la face intime et sans fard de Fishbach.Fini la noirceur, la tristesse et les abysses : elle a rangé le corbeau d’Edgar Allan Poe pour libérer le condor des Mystérieuses Cités d’Or.La suite de ses aventures s’annonce intense, solaire et follement vivante.Elle proposera un live magnétique, portée par une nouvelle formule scénique, repensée comme un espace de liberté totale.Voix célestes, rythmes pulsés et sueur lumineuse se mêleront dans un dancefloor baroque et flamboyant.Le style ? Il restera inclassable. C’est le style Flora Fishbach.© Junzi Arts

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67