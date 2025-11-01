Flora Fishbach Rock School Barbey Bordeaux

Flora Fishbach Samedi 24 janvier 2026, 20h00 Rock School Barbey Gironde

25 € (Prévente – Hors frais de location) / 30 € (Sur place)

Début : 2026-01-24T20:00:00 – 2026-01-24T23:50:00

Fin : 2026-01-24T20:00:00 – 2026-01-24T23:50:00

Flora Fishbach revient avec un nouveau disque, une nouvelle tournée et une ambition claire : se réinventer.

D’ailleurs, appelez-la désormais par son prénom Flora – la face intime et sans fard de Fishbach. Fini la noirceur, la tristesse et les abysses : elle a rangé le corbeau d’Edgar Allan Poe pour libérer le condor des Mystérieuses Cités d’Or. La suite de ses aventures s’annonce intense, solaire et follement vivante.

Elle proposera un live magnétique, portée par une nouvelle formule scénique, repensée comme un espace de liberté totale. Voix célestes, rythmes pulsés et sueur lumineuse se mêleront dans un dancefloor baroque et flamboyant. Le style ? Il restera inclassable. C’est le style Flora Fishbach.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/

Flora Fishbach en concert à la Rock School Barbey flora fishbach fishbach