Flora Hibberd La Vapeur Dijon
Flora Hibberd La Vapeur Dijon jeudi 5 février 2026.
Flora Hibberd
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 20:00:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Comme une artiste textile, Flora Hibberd tisse ses chansons par entremêlement de significations. Les onze titres de Swirl , le premier album studio de la musicienne britannique, forment un véritable cycle sur les codes et leur déchiffrement. Une étrange poésie qui révèle les fils cachés de l’existence. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
