Flora Hibberd La Vapeur Dijon

Flora Hibberd

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Comme une artiste textile, Flora Hibberd tisse ses chansons par entremêlement de significations. Les onze titres de Swirl , le premier album studio de la musicienne britannique, forment un véritable cycle sur les codes et leur déchiffrement. Une étrange poésie qui révèle les fils cachés de l’existence. .

