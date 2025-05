Flora – Médiathèque Luce Courville Nantes, 21 mai 2025 14:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 14:30 –

Gratuit : oui Sur inscription En famille

En partenariat avec la direction Nature et JardinsÀ la manière des botanistes explorateurs, découvrez les plantes et les fleurs emblématiques de Nantes et leur histoire à travers des anecdotes étonnantes. Par exemple, vous saurez tout sur l’introduction du magnolia à Nantes, ou comment la bardane utilise les animaux pour voyager.Public familial – Sur inscription

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ bm-nord@mairie-nantes.fr