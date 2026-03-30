Flora Troc Troc de plantes

Place Lacôte Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’association Les Amis des Fleurs de Saint-Junien vous propose de venir échanger des semis, des boutures, des graines, des jeunes plants et tous végétaux, outils, etc…lors d’une matinée troc. Venez également partager des conseils et des astuces de cultures très recherché des amateurs de jardin et potager à cette période de l’année. Pour plus de renseignements contactez Les Amis des Fleurs. .

Place Lacôte Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 26 29 alainlebegue@sfr.fr

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English : Flora Troc Troc de plantes

L’événement Flora Troc Troc de plantes Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-26 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin