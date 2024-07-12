FLORAC AUTREFOIS Boutique Tuffery SARL (esplanade) Florac Trois Rivières

Boutique Tuffery SARL (esplanade) 2 avenue Maurice Tour Florac Trois Rivières Lozère

Début : 2024-07-12 18:00:00

fin : 2024-08-09 19:00:00

2024-07-12 2024-07-19 2024-07-26 2024-08-02 2024-08-09 2024-08-16 2024-08-23 2025-07-11 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-22

Visite guidée gratuite de Florac découvrez ce qu’était Florac autrefois!

Venez déambuler sur les places et ruelles du village, accompagné de Michel Tuffery, pour découvrir (ou redécouvrir) Florac comme il était hier, il y a 60 ans ! Les métiers anciens, les rues commerçantes, les grandes et les petites histoires, et les anecdotes de ce commerçant bien Floracois !

Animation Gratuite Durée 1h/1h30 Départ à 18h30 devant la boutique Tuffery SARL sur l’esplanade. .

Boutique Tuffery SARL (esplanade) 2 avenue Maurice Tour Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 00 70

English :

Free guided tour of Florac: discover how Florac used to be!

Take a stroll through the village squares and alleyways, accompanied by Michel Tuffery, to discover (or rediscover) Florac as it was 60 years ago! The old trades, the shopping streets, the big and small stories, and the anecdotes of this very Floracois shopkeeper!

German :

Kostenlose Führung durch Florac: Entdecken Sie, wie Florac früher war!

Schlendern Sie mit Michel Tuffery über die Plätze und Gassen des Dorfes, um Florac so zu entdecken (oder wiederzuentdecken), wie es gestern, vor 60 Jahren, aussah! Die alten Berufe, die Einkaufsstraßen, die großen und kleinen Geschichten und Anekdoten dieses Floracer Geschäftsmannes!

Italiano :

Visita guidata gratuita di Florac: scoprite com’era Florac nei tempi passati!

Venite a passeggiare per le piazze e i vicoli del villaggio, accompagnati da Michel Tuffery, per scoprire (o riscoprire) Florac com’era 60 anni fa! Gli antichi mestieri, le vie dello shopping, le piccole e grandi storie e gli aneddoti di questo negoziante molto floracense!

Espanol :

Visita guiada gratuita de Florac: ¡descubra cómo era Florac en otros tiempos!

Venga a pasear por las plazas y callejuelas del pueblo, acompañado por Michel Tuffery, para descubrir (o redescubrir) Florac tal y como era hace 60 años Los antiguos oficios, las calles comerciales, las grandes y pequeñas historias, ¡y las anécdotas de este comerciante tan Floracois!

