FLORACOPOLY

Florac Trois Rivières Lozère

Que la partie commence ! On se retrouve le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février pour la quatrième édition du festival de jeux Floracopoly! Des jeux et des animations vous attendent dans toute la ville!

Programme détaillé à venir. .

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie floracopoly@gmail.com

English :

The fourth Floracopoly games festival! Games and entertainment all over town!

Detailed program coming soon.

