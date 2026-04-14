Floralies, Salle des fêtes, Saint-Julien-de-Cassagnas

Floralies Samedi 2 mai, 08h00 Salle des fêtes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Salle des fêtes 139 route de Saint-Germain, 30500 Saint-Julien-de-Cassagnas Saint-Julien-de-Cassagnas 30500 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 61 25 71 32 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 72 48 88 76 »}]

Vente de plants, fleurs et plantes, vide-greniers (5 €/voiture, 10 €/camion), tombola, concours de pétanque en doublette (5 €, 14h30).