Floralies

Village TILLAC Tillac Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Les Floralies de Tillac se dessinent à l’horizon.

A retrouver cette année de nombreux stands, avec des exposants fidèles depuis de longues années et des nouveaux toujours plus nombreux à vouloir participer.

Motoculture, artisanat d’art, marché de produits locaux.

Fleurs, plantes arbres, rosiers, succulentes, huiles essentielles, graines, plantes médicinales, plante épiphyte, arbustes rares, produits dérivés…

Chasse aux œufs familiale de 10h à 12h30. Chasse aux œufs spéciale enfants de 15h à 16h30.

Restauration et buvette sur place.

Alors venez vous promener dans le magnifique cadre que nous offre Tillac sublimé par l’art et les fleurs.

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Village TILLAC Tillac 32170 Gers Occitanie +33 6 13 13 42 38 actsttillac32170@gmail.com

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English :

The Floralies de Tillac are just around the corner.

This year’s event will feature a host of stalls, with long-standing exhibitors and an ever-growing number of newcomers keen to take part.

Motoculture, arts and crafts, local produce market.

Flowers, tree plants, rose bushes, succulents, essential oils, seeds, medicinal plants, epiphytic plants, rare shrubs, by-products…

Family egg hunt from 10am to 12:30pm. Special children’s egg hunt from 3pm to 4:30pm.

Catering and refreshments on site.

So come and stroll through the magnificent setting of Tillac, sublimated by art and flowers.

L’événement Floralies Tillac a été mis à jour le 2026-03-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65