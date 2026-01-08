FLORALYS 2026 Saint-Lys

FLORALYS 2026

CENTRE VILLE Saint-Lys Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-05 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Marché aux fleurs et artisanat.

Les Floralys de Saint-Lys, qui se tiendront les 4 et 5 avril 2026, sont un rendez-vous annuel gratuit en plein air, très attendu par les amateurs de jardinage et de décoration. De 9h à 18h30, un grand marché de fleurs et de végétaux proposera une offre variée, accompagnée de producteurs, d’ateliers et d’animations pour tous les publics. Cet événement convivial est une belle occasion de se rencontrer, de partager conseils et idées, et de découvrir les nouvelles tendances en aménagement et décoration de jardins. Ne manquez pas la 31ᵉ édition des Floralys pour un moment à la fois festif et inspirant ! .

CENTRE VILLE Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie evenements@saint-lys.fr

English :

Flower and craft market.

