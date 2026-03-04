Floralys, Mairie de Saint-Lys, Saint-Lys

Floralys 4 et 5 avril Mairie de Saint-Lys Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-05T09:00:00+02:00 – 2026-04-05T18:30:00+02:00

Saint-Lys s’apprête à vivre un week-end placé sous le signe de la nature et de la convivialité avec la 31e édition des Floralys, qui se tiendra les 4 et 5 avril 2026.

Cet événement annuel, entièrement gratuit et organisé en plein air, attire chaque année de nombreux passionnés de jardinage, de fleurs et de décoration. C’est l’occasion idéale pour petits et grands de découvrir, apprendre et partager leur amour pour le végétal.

De 9 h à 18 h 30, le marché aux fleurs et aux végétaux offrira une grande variété de produits : plantes, fleurs, arbustes et accessoires de jardinage pour embellir vos espaces verts. Les visiteurs pourront échanger avec des producteurs locaux, obtenir des conseils et découvrir des nouveautés pour préparer le printemps.

Mais les Floralys, ce n’est pas seulement un marché.

Les associations locales et les services municipaux proposeront également de nombreuses animations gratuites tout au long du week-end. Ateliers créatifs, démonstrations et activités ludiques permettront à chacun de profiter pleinement de l’ambiance festive et conviviale de l’événement.

C’est aussi un moment de rencontre et de partage, où les habitants de Saint-Lys et des communes voisines se retrouvent pour célébrer la beauté de la nature et l’art du jardin. Que vous soyez amateur de jardinage chevronné ou simplement curieux de découvrir de nouvelles idées décoratives, les Floralys offrent une expérience unique et agréable pour toute la famille.

Ne manquez pas cette édition exceptionnelle et laissez-vous inspirer par la créativité et les couleurs des Floralys 2026 !

Mairie de Saint-Lys 1 Place Nationale – CS 60027 – 31470 saint lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

Un week-end en fleurs