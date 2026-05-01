Flore du littoral et des landes Beuzec-Cap-Sizun
Flore du littoral et des landes Beuzec-Cap-Sizun jeudi 21 mai 2026.
Beuzec-Cap-Sizun
Flore du littoral et des landes
Kastel Koz Beuzec-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:30:00
fin : 2026-05-21 16:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Les falaises et les landes du Cap Sizun abritent une belle diversité de plantes bruyères, ajoncs, arméries, silènes, …
Si vous souhaitez découvrir et apprendre à reconnaître ces plantes, rejoignez-nous pour une balade guidée avec Erwan Stricot, animateur Natura 2000 sur le Cap Sizun. .
Kastel Koz Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English : Flore du littoral et des landes
L’événement Flore du littoral et des landes Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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