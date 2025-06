Flore et paysage sur la grande crête au Rothenbach – Stosswihr 22 juillet 2025 14:00

Haut-Rhin

Flore et paysage sur la grande crête au Rothenbach col de la schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-22 14:00:00

fin : 2025-07-22 17:00:00

Date(s) :

2025-07-22

Une balade à travers chaumes et forêts en prenant le temps de découvrir le patrimoine naturel de la grande crête. Avec François Xavier Fuchs, accompagnateur en montagne.

Mardi 22 juillet à 14h 3h / 8km / +250 m

Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Dans le cadre de la programmation estivale 2025 du « Tétras 1139 » au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public :

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

English :

A walk through stubble fields and forests, taking time to discover the natural heritage of the Grande Crête. With François Xavier Fuchs, mountain guide.

German :

Eine Wanderung durch Stoppelfelder und Wälder, bei der Sie sich die Zeit nehmen, das Naturerbe des großen Bergrückens zu entdecken. Mit François Xavier Fuchs, Bergbegleiter.

Italiano :

Una passeggiata tra campi di stoppie e boschi, per scoprire il patrimonio naturale della Grande Crête. Con François Xavier Fuchs, guida alpina.

Espanol :

Un paseo por rastrojos y bosques, dedicando tiempo a descubrir el patrimonio natural de la Grande Crête. Con François Xavier Fuchs, guía de montaña.

