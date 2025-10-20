Flore Loened “Découverte de la pointe de Primel” Parking du camping municipal Plougasnou

Parking du camping municipal 15 Rue de Karreg an Ti Plougasnou Finistère

Début : 2025-10-20 15:00:00

fin : 2025-10-27

2025-10-20 2025-10-27

Partez au cœur d’un site naturel protégé dont les landes littorales, constituées principalement de bruyères et d’ajoncs, représentent un patrimoine exceptionnel. Vous pourrez découvrir, au cours de votre balade, une flore et une faune remarquables et très diversifiées !

Primel est également un site historique. Le chemin le long de la côte vous permettra de faire une boucle entre les différents vestiges qui jalonnent la pointe et datant de la Préhistoire, de Vauban ou de la Seconde Guerre Mondiale: un concentré d’histoire sur un petit bout de terre!

– Prévoir chaussures de marche et vêtements selon météo

– Durée 1h30

– Français Anglais

– Sur réservation en office de tourisme ou sur le site internet.

– L’animation aura lieu pour un minimum de 4 inscrits et si la météo le permet.

Consultez le site pour des ateliers, sorties privées ou évènements ponctuels. .

