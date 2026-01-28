Flore Loened “Découverte des algues de l’estran” Rue des Sables Blancs Locquirec

Flore Loened “Découverte des algues de l’estran”

Plage des Sables Blancs Locquirec Finistère

2026-02-17 11:30:00

2026-02-17 13:00:00

2026-02-17 2026-03-03

C’est quoi une algue? Est-ce que ça se mange ? Peut-on les récolter et si oui, comment? Pourtant énormément utilisées par nos ancêtres bretons, les algues ne se retrouvent plus trop dans nos assiettes. Peu d’entre nous savent encore les reconnaître et les utiliser… Alors, embarquez pour une découverte haute en couleur et en saveur des algues de notre beau littoral! Apprenez à les différencier !

– Prévoir baskets (les bottes glissent dans les algues), ciseaux et récipient pour les algues.

– Tout public

– Durée 1h30

– Sur réservation uniquement (uniquement 10 places) et si la météo le permet.

