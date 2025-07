Flore Loened “Faune et Flore du littoral” Guimaëc

Flore Loened “Faune et Flore du littoral” Guimaëc mercredi 23 juillet 2025.

Flore Loened “Faune et Flore du littoral”

Beg an Fry Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 10:00:00

fin : 2025-08-20 11:30:00

Date(s) :

2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Site naturel protégé appartenant au Conservatoire du Littoral, le site de Beg an Fry présente de magnifiques landes littorales préservées. Découvrez au cours de votre balade comment ces landes sont apparues, qui est le Conservatoire du Littoral, comment il entretient cet espace naturel et pourquoi l’entretenir. Découvrez aussi une faune remarquable et très diversifiée Linotte mélodieuse, Fauvette pitchou, Lézard vert, Vipère péliade…

– Prévoir chaussures de marche et vêtements selon météo

– Durée 1h30

– Français Anglais

– Sur réservation en office de tourisme ou sur le site internet.

– L’animation aura lieu pour un minimum de 4 inscrits et si la météo le permet.

Consultez le site pour des ateliers, sorties privées ou évènements ponctuels. .

Beg an Fry Guimaëc 29620 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Flore Loened “Faune et Flore du littoral” Guimaëc a été mis à jour le 2025-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX