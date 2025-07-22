Flore Loened “Plantes médicinales et comestibles” Parking du camping de Mesquéau Plougasnou

Parking du camping de Mesquéau 870 route de Mesqueau Plougasnou Finistère

Début : 2025-07-22 15:00:00

fin : 2025-08-26 16:30:00

2025-07-22 2025-07-25 2025-07-29 2025-08-01 2025-08-05 2025-08-08 2025-08-12 2025-08-15 2025-08-19 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29 2025-09-07 2025-09-14 2025-09-21 2025-09-28

Au fil d’un sentier longeant l’étang de Mesquéau à Plougasnou, partez à la découverte des plantes comestibles et des plantes médicinales. Utilisées parfois depuis le Moyen-Age, ces plantes renferment des propriétés particulières bénéfiques pour la santé et peuvent avoir également des usages alimentaires ou condimentaires. Découvrez celles qui jalonnent nos sentiers, leurs utilisations et quelques recettes simples à refaire chez vous.

– Prévoir chaussures de marche et vêtements selon météo

– Tout public

– Durée 1h30

– Français Anglais

– Sur réservation en office de tourisme ou sur le site internet.

– L’animation aura lieu pour un minimum de 4 inscrits et si la météo le permet.

Consultez le site pour des ateliers, sorties privées ou évènements ponctuels. .

