Flore Loened “Suivez le druide” Plougasnou

Lieu confirmé lors de la réservation Plougasnou Finistère
Début : 2025-10-22 15:00:00
2025-10-22 2025-10-29
Partez pour une expérience immersive au cœur de la forêt, à la découverte des arbres sacrés, des plantes magiques et des secrets des druides. Entre contes, rituels et sagesse ancestrale, laissez-vous guider par la magie de la nature une aventure spirituelle unique.
– Prévoir chaussures de marche et vêtements selon météo
– Durée 1h30
– Français Anglais
– Sur réservation en office de tourisme ou sur le site internet.
– L’animation aura lieu pour un minimum de 4 inscrits et si la météo le permet.
Consultez le site pour des ateliers, sorties privées ou évènements ponctuels. .
