Flore Loened “Suivez le druide” Plougasnou

Flore Loened “Suivez le druide” Plougasnou mercredi 22 octobre 2025.

Flore Loened “Suivez le druide”

Lieu confirmé lors de la réservation Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Partez pour une expérience immersive au cœur de la forêt, à la découverte des arbres sacrés, des plantes magiques et des secrets des druides. Entre contes, rituels et sagesse ancestrale, laissez-vous guider par la magie de la nature une aventure spirituelle unique.

– Prévoir chaussures de marche et vêtements selon météo

– Durée 1h30

– Français Anglais

– Sur réservation en office de tourisme ou sur le site internet.

– L’animation aura lieu pour un minimum de 4 inscrits et si la météo le permet.

Consultez le site pour des ateliers, sorties privées ou évènements ponctuels. .

Lieu confirmé lors de la réservation Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Flore Loened “Suivez le druide” Plougasnou a été mis à jour le 2025-10-08 par OT BAIE DE MORLAIX