Flore Urbaine : Atelier coup de main Pépinière de quartier Flore Urbaine Paris

Flore Urbaine : Atelier coup de main Vendredi 3 octobre, 10h00 Pépinière de quartier Flore Urbaine

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T12:00:00

Fin : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T12:00:00

Les ateliers coup de main vous proposent de participer à la production et à l’entretien des plantes de nos pépinières, en compagnie de membres de l’association au projet écologique et social.

Rejoignez-nous pour apprendre et vous exercer à la production (semis, boutures, division, marcottage…) et à l’entretien (repiquage, rempotage, taille raisonnée…) de jeunes plants produits en ville pour la ville, de manière écologique et engagée.

L’association Pépins Production vous accueille sur sa pépinière de quartier du 20e arrondissement : Flore Urbaine.

Projet écologique et social, Flore Urbaine est également un projet d’insertion par l’activité économique : participer aux ateliers coup de main c’est aussi y rejoindre notre équipe de salarié.e.s et y faire de belles rencontres.

Les ateliers permettent également de créer un lieu de discussion autour du végétal en ville et de la transition écologique, pour tout niveaux.

Entreprises, attention ! L’accueil de vos salariés dans le cadre d’une démarche menée par une entreprise ne peut se faire au sein de ces ateliers destinés à un public de particuliers souhaitant s’engager en faveur du jardinage à Paris. Nous accueillons néanmoins de nombreuses entreprises sur rendez-vous pour des activités en pépinière et réalisons des plantations dans les entreprises.

Si vous souhaitez organiser un atelier, une action pour vos salarié.e.s ou des team buildings, merci de nous contacter par mail. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente suite dans les démarches de votre groupe en faveur de l’environnement.

Pépins production