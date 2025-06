Fête de la musique au Floréal Belleville Floréal Belleville Paris 21 juin 2025

GUESS WHO’S BACK

Cette année, la Fête de la Musique tombe un samedi, et on ne pouvait pas laisser passer ça. On vous a donc préparé une édition inédite, un concentré de bon son, bonne bouffe et vibes solaires, de midi à minuit, au cœur de Belleville

Floréal Belleville – 43 rue des Couronnes, Paris 20e

Samedi 21 juin 2025

Entrée libre – tout est gratuit sauf la food & les boissons

Ouvert à toutes et tous – kids & dogs friendly

✴️ LUNCH & DJ SET — 12:00 > 15:00

Le chef Daniel Morgan régale avec un menu unique et estival servi en terrasse, accompagné d’un set hybride signé Materlow (trip-hop, disco, old school pop…) pour bien lancer la journée !

Réservations fortement conseillées via ce lien :

Réserver ton déjeuner

✴️ DJ SETS & FUN — 15:00 > 00:00

7h de sets enchaînés, en plein air et à l’intérieur, avec une sélection de DJ ultra chaud·es :

Cumbia, salsa, reggaeton, baile funk, RnB énergique, rap US, vibes Ibiza, dembow, trap, percussions, house & sons électroniques hybrides.

Ça commence smooth, et ça termine en sueur.

✴️ STREET FOOD BY DANIEL MORGAN — 18:00 > 22:30

Le chef revient en version street food avec une carte à grignoter, pleine de saveurs, à savourer debout, allongé·e ou en train de danser.

Timetable complet, line-up détaillé & carte street food à venir très vite !

Suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater : @florealbelleville

Artwork par Louna Humbert

Le samedi 21 juin 2025

de 12h00 à 23h55

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-21T15:00:00+02:00

2025-06-21T13:00:00+02:00_2025-06-22T00:55:00+02:00

fin : 2025-06-22T02:55:00+02:00

Floréal Belleville 43, rue des Couronnes 75020 Paris

https://www.instagram.com/p/DKw1OeAtA00/?img_index=1 +33143619466 floreal.belleville@gmail.com

GUESS WHO’S BACK ? Cette année la fête de la musique tombe un samedi, on vous a donc concocté une édition inédite, un programme complet & good stuff only de midi à minuit !