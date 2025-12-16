Florence Mendez Délicate Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Florence Mendez Délicate

Du mardi 24 au mercredi 25 février 2026 à partir de 19h30. Théâtre L'Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-24 19:30:00

fin : 2026-02-25

2026-02-24

Dans un stand-up piquant et jubilatoire, cette forte tête pourtant ultra-sensible revient sur son parcours semé d’embûches.

Avec une répartie acide et une vivacité d’esprit qui la caractérisent, elle nous raconte son histoire, celle d’une jeune femme que le rejet de la différence et la maladie mentale n’auront pas réussi à arrêter.

Etonnante, touchante, inadaptée, Florence Mendez prend plaisir à dézinguer les normes et la bêtise humaine à coups de punchlines féroces mais toujours drôles. Le Saviez-vous?

Une adorable névrosée dont la grande gueule dissimule tant bien que mal une vraie délicatesse. On ne dit jamais assez aux gens cons qu’ils sont cons , vous dirait Florence Mendez.



Florence Mendez a déjà un beau palmarès à son actif. Elle a remporté plusieurs concours d’humour, dont celui du prestigieux Voo Rire Festival de Liège. Elle s’est également fait remarquer à Montreux, ce qui lui a permis par la suite d’officier comme chroniqueuse sur la chaîne Teva, pour le talk-show Piquantes! animé par Nicole Ferroni. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

In a piquant, jubilant stand-up routine, this strong-minded yet ultra-sensitive performer looks back on her career, which has been full of pitfalls.

