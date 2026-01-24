FLORENCE MENDEZ ALTIGONE Saint-Orens-de-Gameville

FLORENCE MENDEZ

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 26 EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

On ne dit jamais assez aux gens cons qu’ils sont cons , vous dirait Florence Mendez. Dans un stand-up piquant et jubilatoire, cette forte tête pourtant ultra-sensible revient sur son parcours semé d’embûches.

Avec la répartie acide et la vivacité d’esprit qui la caractérisent, elle nous raconte son histoire, celle d’une jeune femme que le rejet de la différence et la maladie mentale n’auront pas réussi à arrêter. Étonnante, touchante, inadaptée, Florence Mendez prend plaisir à dézinguer les normes et la bêtise humaine à coups de punchlines féroces mais toujours drôles. 22 .

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 39 17 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You can never tell stupid people they’re stupid enough, Florence Mendez would tell you. In a piquant, jubilant stand-up routine, this strong-minded yet ultra-sensitive woman looks back on her career, which has been full of pitfalls.

L’événement FLORENCE MENDEZ Saint-Orens-de-Gameville a été mis à jour le 2026-01-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE