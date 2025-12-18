Florence Mendez Tours

Florence Mendez

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-19 23:30:00

Date(s) :

2026-02-19

On ne dit jamais assez aux gens cons qu’ils sont cons , vous dirait Florence Mendez. Dans un stand-up piquant et jubilatoire, cette forte tête pourtant ultra-sensible revient sur son parcours semé d’embûches.

Avec une répartie acide et une vivacité d’esprit qui la caractérisent, elle vous raconte son histoire, celle d’une jeune femme que le rejet de la différence et la maladie mentale n’auront pas réussi à arrêter.

Étonnante, touchante, inadaptée, Florence Mendez prend plaisir à dézinguer les normes et la bêtise humaine à coups de punchlines féroces mais toujours drôles.

Le saviez-vous ?

Florence Mendez a déjà un beau palmarès à son actif. Elle a remporté plusieurs concours d’humour, et s’est également fait remarquer au festival de Montreux. Virée de France Inter avant que ce soit co 18 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

English :

You can never tell stupid people they’re stupid enough , Florence Mendez would tell you. In a piquant, jubilant stand-up routine, this strong-minded yet ultra-sensitive woman looks back on her career, which has been full of pitfalls.

