FLORENCE ROAD – La Boule Noire Paris

FLORENCE ROAD Début : 2026-04-29 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : FLORENCE ROADFlorence Road fera escale à Paris le 29 avril 2026 pour un concert très attendu à La Boule Noire. Florence Road s’impose comme l’un des groupes les plus prometteurs de la nouvelle scène indie. Encensé par NME, Rolling Stone, Clash et The Line of Best Fit, le quatuor originaire du Wicklow a déjà réuni près d’un million de followers avant même la sortie de sa première mixtape. Mené par la charismatique Lily Aron, entourée d’Emma Brandon à la guitare, Aibhe Barry à la basse et Hannah Kelly à la batterie, le groupe a bâti un son qui mêle tension et douceur, fragilité et éclats électriques. Leur complicité donne naissance à des performances intenses, traversées d’une énergie brute et impossible à ignorer. Après une série de singles et de clips viraux, Florence Road a dévoilé en 2025 sa première mixtape “Fall Back”, un projet qui capture avec finesse les contradictions de la jeunesse, entre anxiété, lucidité, humour et émotions à vif. Portée par des arrangements oscillant entre indie rock, grunge et pop alternative, cette sortie a marqué un tournant pour le groupe et confirmé tout son potentiel.

La Boule Noire 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75