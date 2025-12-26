FLORENCE TREBUCHON EXISTE, Sète
FLORENCE TREBUCHON EXISTE, Sète vendredi 9 janvier 2026.
FLORENCE TREBUCHON EXISTE
27 avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Existe est un spectacle de stand-up qui parle d’orgasme, de science, de féminisme, de Tinder, de maternité et surtout de liberté.
Plus Florence vieillit plus elle s’autorise à exister. Mais ce n’est pas si facile à accepter pour son entourage.Coincée entre ses grands enfants et ses parents, perdue dans une société normative, elle rêve d’une mobylette pour s’échapper comme à ses 16 ans.Elle vous confie avec jubilation et autodérision ses joies, ses audaces et ses doutes. Surtout ses doutes C’est quoi être normal(e) ? Faut-il être conforme ?Florence a de la fantaisie et de l’énergie à revendre, sa pétillance et son humour parfois sans filtre vous réveille. Elle aborde de vrais sujets de sociétés rarement évoqués sur scène par une femme.Existe est un spectacle de stand-up qui parle d’orgasme, de science, de féminisme, de Tinder, de maternité et surtout de liberté. .
27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Existe is a stand-up show about orgasm, science, feminism, Tinder, motherhood and, above all, freedom.
L’événement FLORENCE TREBUCHON EXISTE Sète a été mis à jour le 2025-12-23 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE