FLORENT MARCHET, Le Rocher de Palmer, Cenon

FLORENT MARCHET Vendredi 27 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 26€ | Tarif Abonné.e : 23€ | Tarif Infidèle : 23€ | Tarif PMR/PSH : 23€ | Enfants de moins de 12 ans : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00

Ce portraitiste hors pair n’a pas son pareil pour esquisser des chansons dont les anti-héros sont aussi complexes que attachants. Depuis plus de 20 ans, il marque le paysage de la chanson française, avec une œuvre -albums concepts, récit social, écriture millimétrée – régulièrement saluée par la critique. Pour ce 7e album studio, Florent Marchet resserre son propos et choisit l’intime. Mobil Home part du vécu pour aborder les thèmes contemporains ; les sentiments comme boussole, le quotidien comme clé de compréhension d’une humanité en quête de couleurs et d’apaisement face à un monde anxiogène. Avec la complicité du producteur belge Xavier de Maere, la musique explore les textures sonores de la formation piano-voix avant de s’enrichir d’une batterie, de guitares et de cuivres. Et d’approcher au plus près une sensation organique, à haute intensité.

Dernier album : Mobil Home, 2026

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/florent-marchet-27112026-1930 »}]

Conteur à l’écriture ciselée, l’auteur-compositeur-interprète Florent Marchet a trouvé dans les mots et dans la lumière de la Tunisie, les composantes d’un refuge, façonné avec douceur, pour tenir … Chanson France