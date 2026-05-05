FLORENT MARCHET, Le Rocher de Palmer, Cenon
FLORENT MARCHET, Le Rocher de Palmer, Cenon vendredi 27 novembre 2026.
FLORENT MARCHET Vendredi 27 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde
Tarif Plein : 26€ | Tarif Abonné.e : 23€ | Tarif Infidèle : 23€ | Tarif PMR/PSH : 23€ | Enfants de moins de 12 ans : 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00
Ce portraitiste hors pair n’a pas son pareil pour esquisser des chansons dont les anti-héros sont aussi complexes que attachants. Depuis plus de 20 ans, il marque le paysage de la chanson française, avec une œuvre -albums concepts, récit social, écriture millimétrée – régulièrement saluée par la critique. Pour ce 7e album studio, Florent Marchet resserre son propos et choisit l’intime. Mobil Home part du vécu pour aborder les thèmes contemporains ; les sentiments comme boussole, le quotidien comme clé de compréhension d’une humanité en quête de couleurs et d’apaisement face à un monde anxiogène. Avec la complicité du producteur belge Xavier de Maere, la musique explore les textures sonores de la formation piano-voix avant de s’enrichir d’une batterie, de guitares et de cuivres. Et d’approcher au plus près une sensation organique, à haute intensité.
Dernier album : Mobil Home, 2026
Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/florent-marchet-27112026-1930 »}]
Conteur à l’écriture ciselée, l’auteur-compositeur-interprète Florent Marchet a trouvé dans les mots et dans la lumière de la Tunisie, les composantes d’un refuge, façonné avec douceur, pour tenir … Chanson France
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