Florent Pagny LDLC Arena Décines-Charpieu

Décines-Charpieu

Florent Pagny

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 42 – 42 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-01-15 2026-12-03

Florent Pagny continue de parcourir la France pendant sa tournée. Il s’arrêtera une nouvelle fois à la LDLC Arena de Lyon-Décines, le 3 décembre 2026. Il interprétera tous ses plus grands tubes, prêt à partager des moments forts avec son public.

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LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Florent Pagny continues to tour France. He will make another stop at the LDLC Arena in Lyon-Décines on December 3, 2026. He will be performing all his greatest hits, ready to share some great moments with his audience.

L’événement Florent Pagny Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-06-18 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme