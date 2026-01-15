Florent Pagny LDLC Arena Décines-Charpieu
Florent Pagny LDLC Arena Décines-Charpieu jeudi 15 janvier 2026.
Décines-Charpieu
Florent Pagny
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 42 – 42 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-01-15 2026-12-03
Florent Pagny continue de parcourir la France pendant sa tournée. Il s’arrêtera une nouvelle fois à la LDLC Arena de Lyon-Décines, le 3 décembre 2026. Il interprétera tous ses plus grands tubes, prêt à partager des moments forts avec son public.
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LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Florent Pagny continues to tour France. He will make another stop at the LDLC Arena in Lyon-Décines on December 3, 2026. He will be performing all his greatest hits, ready to share some great moments with his audience.
L’événement Florent Pagny Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-06-18 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
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