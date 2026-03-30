FLORENT PAGNY ZENITH DE PAU Pau

FLORENT PAGNY

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 62 – 62 – 62 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

65 TOUR LE RETOUR

LA SUITE DU RETOUR

Depuis son lancement fin janvier, la tournée 65 TOUR Le Retour de Florent Pagny s’impose comme l’un des grands événements musicaux de l’année.

La première phase de la tournée était déjà exceptionnelle 48 concerts en Zénith et Arena, organisés en séries de 3 à 5 dates dans 11 grandes villes, dont Genève et Bruxelles, avec en point d’orgue une résidence exceptionnelle de 20 représentations à l’Olympia à partir du 16 juin prochain.

L’ensemble de ces concerts affiche complet depuis de longs mois, confirmant l’attente immense du public pour ces retrouvailles avec Florent Pagny.

Portée par l’accueil exceptionnel réservé aux premières dates et face à une demande toujours plus forte, la tournée se prolonge.

CONCERT COMPLET .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : FLORENT PAGNY

L’événement FLORENT PAGNY Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau