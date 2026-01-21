Florentin Espace René-Cassin Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 20:30 – 22:00

Samedi 7 février à 20h30, l’Espace René-Cassin accueillera Florentin, le nouveau spectacle de Simon Morant. Le comédien, musicien et metteur en scène pellerinais y invite le public à suivre une quête intime et autobiographique, née d’un bouleversement artistique vécu à 18 ans. Un seul en scène musical, délicat et lumineux sur la capacité qu’a la culture à faire se rencontrer les gens et sur ce que l’art peut parfois provoquer en nous. Co-signée avec Frédéric Pradal, cette création est née d’une expérience bouleversante vécue par le comédien à l’âge de 18 ans. Une véritable déflagration artistique, intime et fondatrice, qui l’a accompagné pendant vingt ans avant de devenir matière de spectacle. Un coup de foudre… pour un tableau Tout commence à Dinan, en 1997. Simon entre dans une galerie et découvre un tableau représentant un homme prénommé Florentin. Une œuvre qu’il ne peut acheter, mais qui le touche profondément.« Je me suis retrouvé face à une œuvre qui m’a subjugué et dont je ne pouvais détourner mon attention», confie-t-il.Sur les conseils du galeriste, il fait la connaissance du peintre. Une soirée, des échanges passionnés, une nuit un peu folle… Une rencontre artistique qui deviendra un point de bascule. Un fil invisible se tisse alors entre Simon, le tableau et l’artiste.Vingt ans plus tard, devenu artiste accompli à son tour, il décide de revenir sur les traces de cette œuvre qui l’a tant marqué.« Une œuvre peut nous accompagner toute une existence… même si personne ne la voit tout à fait de la même façon. Dans Florentin, j’ai mis tout ce qui me porte depuis vingt ans : le théâtre, la musique, l’art et cette envie de parler des rencontres qui changent une trajectoire » explique Simon. Un seul en scène musical… à plusieurs tableaux Sur scène, le comédien joue, chante, se met au piano ou à l’accordéon et partage une histoire qui parlera sans doute à chacun différemment. Récit, silences, musique, chant, humour et émotions se répondent dans une mise en scène qui lui est propre : poétique, presque romanesque, où l’on sent l’influence des rencontres et des hasards.Avec Florentin, Simon Morant signe un spectacle lumineux, sincère et accessible, qui interroge la place de l’art et de la culture dans nos vies, avec délicatesse et profondeur. Une pièce qui ne cherche pas à tout expliquer, mais qui invite chacun à se poser la question : Et moi… y a-t-il une œuvre qui m’a marqué ? Un artiste pellerinais engagé dans sa ville Installé au Pellerin depuis plus de dix ans, Simon Morant est une véritable « palette vivante » : comédien, musicien, chanteur, metteur en scène, professeur de théâtre. Passionné par la transmission, il anime l’atelier théâtre de l’Amicale Laïque et s’investit activement dans la vie culturelle locale à travers les événements de L’Art à la Pell’, Les Pellerinez, ou encore Au 3 francs 6 sous, où résonne régulièrement sa fameuse chanson du samedi midi.Il est à l’origine de la troupe de théâtre associative Si les mots, puis fonde en 2024 sa compagnie professionnelle La Note, alors même qu’il écrit et met en scène Florentin.« La Note a été créée pour porter mes projets et en particulier celui-ci, qui fonde l’univers de la Compagnie » À NOTER / INFOS PRATIQUES 20h : Ouverture de l ‘Espace René Cassin20h30 : Spectacle « Florentin » Simon Morant-Cie la Note? Tarifs : 10 € / 7 €22h: Concert surprise et ouverture du Cabaret de la Note? Tarif : 5 €Places CCAS. Pelleribus possible.Galettes et crêpes après le spectacleInfos et réservations au 06 85 64 64 75 ou sur https://www.helloasso.com/associations/compagnie-la-note

Espace René-Cassin Le Pellerin 44640

06 85 64 64 75 https://www.helloasso.com/associations/compagnie-la-note



