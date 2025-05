FLORES LA CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS DE FLORENSAC – Agde, 15 mai 2025 07:00, Agde.

Hérault

FLORES LA CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS DE FLORENSAC 1 Rue du 4 Septembre Agde Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

Avec Arnaud Sanguy et Claire Colin, venez découvrir l’histoire de cette cave fondée en 1934 qui s’est transformée en un modèle innovant et durable, misant sur le local, les partenariats et l’engagement environnemental pour faire face aux enjeux actuels.

Après une présentation de l’architecture viticole par Arnaud Sanguy, guide conférencier à l’Office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée, Claire Colin, Responsable Notoriété de la cave coopérative Florès, viendra nous expliquer comment cette cave fondée en 1934 s’est transformée en un modèle innovant et durable, misant sur le local, les partenariats et l’engagement environnemental pour faire face aux enjeux actuels.

Florès se positionne aujourd’hui comme un véritable moteur de développement territorial, alliant vin, culture, tourisme et économie circulaire.

> Gratuit

> Réservation obligatoire par téléphone 06.45.82.46.14

> Nombre de places limité

> 18h00, Office de tourisme 1 rue du 4 septembre, 34300 Agde .

1 Rue du 4 Septembre

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14

English :

With Arnaud Sanguy and Claire Colin, come and discover the history of this winery founded in 1934, which has evolved into an innovative and sustainable model, focusing on local production, partnerships and environmental commitment to meet today?s challenges.

German :

Entdecken Sie mit Arnaud Sanguy und Claire Colin die Geschichte dieser 1934 gegründeten Weinkellerei, die sich zu einem innovativen und nachhaltigen Modell entwickelt hat, das auf lokale Produkte, Partnerschaften und Umweltengagement setzt, um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen.

Italiano :

Con Arnaud Sanguy e Claire Colin, venite a scoprire la storia di questa cantina, fondata nel 1934, che si è evoluta in un modello innovativo e sostenibile, puntando su prodotti locali, partnership e impegno ambientale per affrontare le sfide di oggi.

Espanol :

De la mano de Arnaud Sanguy y Claire Colin, venga a descubrir la historia de esta bodega, fundada en 1934, que ha evolucionado hacia un modelo innovador y sostenible, centrado en los productos locales, las asociaciones y el compromiso medioambiental para hacer frente a los retos actuales.

