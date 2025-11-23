FLORIAN KRUMPÖCK, piano – Salle Cortot Paris

FLORIAN KRUMPÖCK, piano – Salle Cortot Paris dimanche 23 novembre 2025.

FLORIAN KRUMPÖCK, piano Début : 2025-11-23 à 15:00. Tarif : – euros.

FLORIAN KRUMPÖCK, PIANOLiszt : Anne´es de pe`lerinage I : Le mal du pays Anne´es de pe`lerinage II : Apre`s une Lecture du Dante – Fantasia quasi SonataSchubert : Sonate en si be´mol majeur D. 960 Florian Krumpo¨ck, acclame´ internationalement comme soliste et chef d’orchestre, a prouve´ son exceptionnelle capacite´ sur la sce`ne musicale mondiale. Issu d’une famille d’artistes, e´le`ve de Rudolf Buchbinder, Gerhard Oppitz, et Elisabeth Leonskaja, Daniel Barenboim l’a qualifie´ de « merveilleux pianiste » ouvrant la voie a` une carrie`re internationale prometteuse. Il a dirige´ des orchestres renomme´s et a e´te´ le principal chef de la Norddeutsche Philharmonie et de l’Orchestre Symphonique du Liechtenstein. Actuellement, il est le directeur artistique du KulturSommer Semmering et a lance´ son premier album avec Sony en octobre 2023, consa- cre´ aux œuvres solistes de Fre´de´ric Chopin.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Salle Cortot 78, rue Cardinet 75017 Paris 75