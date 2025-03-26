FLORIAN LEX – ARCADIUM Annecy

FLORIAN LEX – ARCADIUM Annecy jeudi 26 février 2026.

FLORIAN LEX Début : 2026-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Florian Lex – ImparfaitsDurée : 1h30Tout public à partir de 12 ansAuteurs et mise en scène : Florian Lex et Yohann LavéantUn spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaître.Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette. Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74