FLORIAN LEX – GARE DU MIDI Biarritz

FLORIAN LEX Début : 2026-02-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Durée : 1h30Tout public à partir de 12 ansUn spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaître.Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette. Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.Le saviez-vous ?Florian cartonne sur Internet avec ses vidéos qui cumulent plusieurs millions de vues !Il a également fait les premières parties d’Anne Roumanoff et Marc-Antoine Le Bret.

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64