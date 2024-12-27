Florian Lex Imparfaits Gare du Midi Biarritz

Florian Lex Imparfaits PROMO 30% –

Un spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaître.

Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette.

Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.

Le saviez vous ?

Florian cartonne sur Internet avec ses vidéos qui cumulent plusieurs millions de vues !

Il a également fait les premières parties d’Anne Roumanoff et Marc-Antoine Le Bret.

Tout public à partir de 10 ans. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

