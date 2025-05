Florian Lex – Imparfaits – Cité des Congrès Nantes, 5 juin 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-05 20:30 –

Gratuit : non Tarif unique : 39 € Billetterie :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One-man-showComme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette. Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion. Une pièce de : Florian Lex et Yohann Lavéant Mise en scène : Florian Lex et Yohann Lavéant Durée : 1h30 Interdit aux moins de 12 ansReprésentation le 5 juin 2025, à 20h30Tarif unique : 39 €

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/