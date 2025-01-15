Florian Lex Imparfaits Déols

Florian Lex Imparfaits

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette.

Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion

Le saviez-vous ?

Florian cartonne sur Internet avec ses vidéos qui cumulent plusieurs millions de vues !

Il interprète aussi le rôle de Max dans la série Scènes de Ménages sur M6.

Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans.

Durée 1h30

Auteurs et mise en scène Florian Lex et Yohann Lavéant .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

Like any self-respecting Frenchman, Florian brings it up at every opportunity, loves to grumble and likes raclette too much.

