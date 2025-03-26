FLORIAN LEX – L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE Grenoble

FLORIAN LEX – L'AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE Grenoble vendredi 27 février 2026.

FLORIAN LEX Début : 2026-02-27 à 20:00. Tarif : – euros.

RPO PRÉSENTE : IMPARFAITS – FLORIAN LEXUn spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaître. Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette. Florian rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion. Spectacle déconseillé au moins de 12 ansDurée : 1h15Artiste : Florian LexMetteur en scène : Florian Lex & Yohann LavéantAuteurs : Florien Lex & Yohann Lavéant

L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38