FLORIAN LEX Le K Reims

FLORIAN LEX

Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Tout public

Un spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaître. Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette. Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion. Le saviez-vous ? Florian cartonne sur Internet avec ses vidéos qui cumulent plusieurs millions de vues ! Il interprète aussi le rôle de Max dans la série Scènes de Ménages sur M6. .

Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est billetterie@dhmanagement.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FLORIAN LEX

L’événement FLORIAN LEX Reims a été mis à jour le 2026-01-10 par Reims Tourisme & Congrès