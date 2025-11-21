Florian Marques & Alix Logiaco, Cookin’ With Ben Wendel concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Florian Marques & Alix Logiaco, Cookin’ With Ben Wendel concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 21 novembre 2025.

Forts de leur expérience acquise au sien du Bop Mood Quintet de Rémy Labbé et notamment d’un concert en sextet au Chorus Jazz Club de Lausanne avec Pierrick Pédron comme invité de marque, ils veulent faire de « Cookin’ With » un groupe modulable qui a pour vocation d’explorer l’univers musical des artistes qui ont fait les grandes heures du hard bop et du jazz actuel.

Le 21 novembre, c’est un programme autour de la musique du saxophoniste américain Ben Wendel qu’ils nous proposent.

Florian Marques : saxophone

Alix Logiaco : piano

Cyril Billot : contrebasse

Zacchary Leblond : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz moderne — Fin 2018, le pianiste Alix Logiaco et le saxophoniste Florian Marques créent le projet « Cookin’ With », animés par la même idée de se ré-approprier le langage du jazz mainstream des décennies 1950 et 1960.

Le vendredi 21 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/