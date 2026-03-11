Florida BeatBox Festival 2026 Le Florida Agen
Florida BeatBox Festival 2026
Le Florida 95 Boulevard du Président Carnot Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 21 – 21 – 25 EUR
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-25
2026-04-24
Le Florida Beatbox Festival revient pour sa 9ème édition à Agen, avec les meilleurs beatboxeurs. Il inclut le Vocobox World Cup et le Florida Beatbox Battle.
Le Florida 95 Boulevard du Président Carnot Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 59 54 chloe@le-florida.org
English : Florida BeatBox Festival 2026
The Florida Beatbox Festival returns for its 9th edition in Agen, with the best beatboxers. It includes the Vocobox World Cup and the Florida Beatbox Battle.
