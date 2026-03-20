Florilège d’arias et de lieder de Jean‑Sébastien Bach Église luthérienne de la Rédemption PARIS

Le Conservatoire propose d’assister à un projet dédié à l’œuvre vocale de Jean‑Sébastien Bach, offrant aux élèves une immersion dans l’esthétique baroque allemande à travers une sélection d’arias et de lieder. Sous la direction de Nathan Degrange-Roncier et pensé pour allier exigence artistique et accessibilité, ce programme met en lumière la diversité stylistique du compositeur et la profondeur expressive de son écriture.

L’objectif du projet est d’aborder la musique du Cantor de Leipzig non comme une simple restitution historique, mais comme un espace de dialogue entre héritage baroque et sensibilités contemporaines. Cette démarche permet aux élèves d’explorer les multiples dimensions de l’interprétation vocale : articulation du texte, expressivité, relation aux instruments et compréhension des formes musicales propres à cette période.

Le projet fédère plusieurs classes du conservatoire — direction de chœur, orgue, chant, cordes et musique ancienne — favorisant un travail transversal et une approche collective de l’œuvre. Il s’appuie également sur l’ensemble vocal Les Pages de Rochechouart, réunissant élèves et enseignants autour d’un processus artistique exigeant, fondé sur l’écoute, la cohérence d’ensemble et l’engagement musical.

Le Conservatoire présente un programme consacré à Jean‑Sébastien Bach, réunissant un florilège d’arias et de lieder choisis pour leur richesse expressive et leur intérêt pédagogique. Porté par plusieurs classes et par l’ensemble vocal « Les Pages de Rochechouart », ce projet propose une approche vivante et accessible de la musique vocale baroque allemande.

Le mercredi 01 avril 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-01T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T19:00:00+02:00_2026-04-01T20:00:00+02:00

Église luthérienne de la Rédemption 16 rue Chauchat 75009 PARIS



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