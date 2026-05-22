Pontarlier

Florilège de concert au Parc Jeanine Dessay

Parc Jeanine Dessay Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-20 19:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Ce magnifique jardin devient le théâtre de la musique et de la danse avec des concerts et des spectacles. Venez vous émerveillez ! Avec, dans l’ordre, Sidney Balsalobre, le Houdini Jazz Band, le P’tites Grattes et les Blaudes de l’Arlier ! .

Parc Jeanine Dessay Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 culture@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Florilège de concert au Parc Jeanine Dessay

L’événement Florilège de concert au Parc Jeanine Dessay Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS