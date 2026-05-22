Florilège de concert au Parc Jeanine Dessay Pontarlier
Florilège de concert au Parc Jeanine Dessay Pontarlier samedi 6 juin 2026.
Pontarlier
Florilège de concert au Parc Jeanine Dessay
Parc Jeanine Dessay Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-20 19:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27
Ce magnifique jardin devient le théâtre de la musique et de la danse avec des concerts et des spectacles. Venez vous émerveillez ! Avec, dans l’ordre, Sidney Balsalobre, le Houdini Jazz Band, le P’tites Grattes et les Blaudes de l’Arlier ! .
Parc Jeanine Dessay Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 culture@ville-pontarlier.com
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English : Florilège de concert au Parc Jeanine Dessay
L’événement Florilège de concert au Parc Jeanine Dessay Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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