florilège de documents des Archives de la Haute-Savoie concernant Les Houches Espace Animation Les Houches

florilège de documents des Archives de la Haute-Savoie concernant Les Houches

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Début : 2025-10-21 19:30:00

fin : 2025-10-21 21:00:00

2025-10-21

les deux conférenciers proposent de découvrir une sélection de documents relatifs aux Houches conservés aux Archives départementales de la Haute-Savoie, du moyen-âge à nos jours.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 10 54 45 borrel.yves@wanadoo.fr

English :

the two lecturers present a selection of documents relating to Les Houches, from the Middle Ages to the present day, held by the Haute-Savoie Departmental Archives.

German :

schlagen die beiden Referenten vor, eine Auswahl an Dokumenten zu Les Houches zu entdecken, die im Archives départementales de la Haute-Savoie aufbewahrt werden und vom Mittelalter bis heute reichen.

Italiano :

i due relatori presenteranno una selezione di documenti relativi a Les Houches conservati dall’Archivio Dipartimentale dell’Alta Savoia, dal Medioevo ai giorni nostri.

Espanol :

los dos conferenciantes presentarán una selección de documentos relativos a Les Houches conservados en los Archivos Departamentales de Alta Saboya, desde la Edad Media hasta nuestros días.

