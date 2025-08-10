Florilège des plus beaux Ave Maria Eglise NOTRE DAME DE LA MER La Seyne-sur-Mer

Florilège des plus beaux Ave Maria Eglise NOTRE DAME DE LA MER La Seyne-sur-Mer dimanche 10 août 2025.

Florilège des plus beaux Ave Maria Eglise NOTRE DAME DE LA MER La Seyne-sur-Mer Dimanche 10 août, 20h30 20 euros Plein tarif

Un moment de grâce à partager

Plongez dans l’univers envoûtant des Ave Maria les plus marquants du répertoire, du XVIe siècle à nos jours. Un voyage musical entre recueillement, intensité et beauté, porté par deux artistes d’exception.

La soprano à la carrière internationale Joëlle MICHELINI, accompagnée au piano par Danielle SAINTE-CROIX, vous propose un florilège de prières musicales empreintes d’émotion et de spiritualité, dans le cadre intime et inspirant de l’Église Notre-Dame de la Mer – Mar Vivo – 285, Avenue Fernand Léger – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, le dimanche 10 août à 20h30.

Un rendez-vous unique pour redécouvrir, sous un nouvel éclairage, la diversité et la richesse de ces œuvres intemporelles.

Réservations :

HelloAsso [https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-place-aux-artistes/evenements/concert-du-10-aout-2025](https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-place-aux-artistes/evenements/concert-du-10-aout-2025)

06.28.22.04.86

[chantalmusique83@gmail.com](mailto:chantalmusique83@gmail.com)

Eglise NOTRE DAME DE LA MER Avenue Fernand Léger – LA SEYNE SUR MER L’Evescat La Seyne-sur-Mer 83500 Var