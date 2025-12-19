Florilège des plus belles chansons françaises Salle Louis Baudoin La Seyne-sur-Mer
Florilège des plus belles chansons françaises Salle Louis Baudoin La Seyne-sur-Mer Dimanche 1 février 2026, 16h00 Plein tarif : 20 euros
Un voyage au cœur des plus grands classiques de Aznavour, Piaf, Ferré…,
L’association culturelle Place aux Artistes, présidée par Chantal Voisin, a le plaisir de vous inviter à un moment musical d’exception :
« Florilège des plus belles chansons françaises ».
De Charles Aznavour à Édith Piaf, en passant par Léo Ferré, laissez-vous emporter par les plus grandes chansons du patrimoine français, interprétées avec sensibilité et passion par Jean-Luc Bruno au chant, accompagné au piano par Franck Pantin.
Dimanche 1er février à 16 h
Salle Louis Baudoin, Avenue Noël Verlaque, La Seyne-sur-Mer
Le concert sera présenté par Chantal Voisin.
Un rendez-vous musical à ne pas manquer, placé sous le signe de l’émotion et du partage.
