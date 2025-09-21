Florilège liturgique autour des célébrations juives Synagogue de Belfort Belfort

Florilège liturgique autour des célébrations juives Dimanche 21 septembre, 16h00 Synagogue de Belfort Territoire-de-Belfort

Entrée libre

Les célébrations du calendrier juif sont ponctuées de nombreux chants liturgiques tirés des psaumes ou de poèmes. Ils apportent du relief et de l’intensité à l’élévation comtemplative et à la joie du moment.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à un concert de chants issus de la liturgie des célébrations juives. La séquence sera animée par Michel Cazeaux, compositeur et interprète.

Synagogue de Belfort 6 rue de l’As de Carreau, 90000 Belfort Belfort 90000 Centre Ville – faubourg de Montbéliard Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté http://www.judaicultures.info Achevée en 1857 par l’architecte Poisat aîné, la synagogue a conservé son cachet romano-byzantin d’origine, ainsi que son mobilier, ses vitraux, ses luminaires, véritables pièces d’artisans aux motifs symboliques. La présence de la synagogue témoigne par elle-même de l’histoire d’une communauté de rite alsacien qui s’est contrastée d’apports centre européens, nord-africains. Son histoire singulière croise celle de l’Europe à la Méditerranée ; elle est marquée de la construction de la citoyenneté des minorités religieuses en France. La synagogue de Belfort accueille les fidèles pour le culte ainsi qu’un large public à l’occasion de manifestations culturelles ponctuelles.

